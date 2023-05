Ed Sheeran esteve no 'The Morning Mash Up', da SiriusXM, e confirmou que não irá atuar na coroação do rei Carlos III e da rainha Camilla.

Este domingo, dia 7 de maio, alguns artistas vão subir ao placo para um concerto de coroação no Castelo de Windsor, mas Ed Sheeran não irá estar presente.

No entanto, contrariamente aos rumores que foram espalhados e que alegavam que tinha negado o convite, o artista diz que não foi chamado para este evento marcante.

"Quero esclarecer uma coisa, porque saiu muita coisa na imprensa a dizer que recusei ir à coroação e nunca ninguém me perguntou", disse o músico. "Eu nunca recusei", frisou.

Independentemente de não ter sido convidado, não deixou de destacar que este é momento histórico da realeza britânica. Ao fim de 70 anos de reinado de Isabel II, o filho mais velho da falecida rainha, Carlos III, subiu agora ao trono.

