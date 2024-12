A rainha Camilla não irá comparecer à cerimónia de boas-vindas durante a visita de Estado do Qatar, esta terça-feira, devido aos "efeitos colaterais persistentes" de uma infeção no peito.

O evento vai decorrer na Horse Guards Parade, no centro de Londres, onde o rei Carlos III, o príncipe William e a mulher, a princesa Kate, irão estar juntos para receber o emir do Qatar e a companheira, relata a Sky News.

Os membros da realeza britânica e os convidados irão passear de carruagem de volta do palácio de Buckingham, seguindo-se um almoço e visitarão depois uma exposição na residência real.

O palácio adianta ainda que Camilla, de 77 anos, irá fazer parte de alguns momentos deste dia, como estar presente no almoço e espera também ver a exposição.

À noite, a rainha deverá juntar-se ao rei e aos convidados para captar fotos no início do banquete de estado e participar nesse momento. No entanto, tudo indica que irá fazer uma pequena pausa antes do jantar enquanto os convidados são recebidos, diz ainda a Sky News.

