No âmbito dos eventos programados, após a procissão que percorrerá no próximo domingo as ruas de Londres e antes de soar o hino nacional, Ed Sheeran interpretará a canção ao mesmo tempo em que serão projetadas em ecrãs gigantes imagens da soberana e do príncipe Filipe.

O duque de Edimburgo, que morreu em abril do ano passado aos 99 anos, e a rainha, que tem 96, foram casados 73 anos.

Durante as celebrações do Jubileu, haverá também outras homenagens ao príncipe Filipe, como uma atuação inspirada em Bollywood sobre a monarca e o marido no dia do seu casamento, em 1947.

O espetáculo incluirá um bolo de casamento de seis metros e contará com a participação de 250 bailarinos de Bollywood.

Em 2012, quando se celebrou o Jubileu de Diamante da rainha -- 60 anos no trono do Reino Unido -, Isabel II esteve acompanhada do marido durante os festejos, que incluíram o desfile de uma flotilha de mil barcos no rio Tamisa.

A rainha tinha apenas 13 anos quando conheceu Filipe -- que então tinha 18 -, durante uma visita ao Royal Naval College, em Dartmouth, onde o duque estudava.

Desde então, nunca deixaram de se corresponder e Filipe foi convidado para passar o Natal com a família real britânica no castelo de Windsor em 1943. Três anos depois, no verão de 1946, comprometeram-se em segredo, durante uma estada em Balmoral, na Escócia.

