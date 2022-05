Judite Sousa viajou para o Reino Unido enquanto enviada especial da CNN Portugal para fazer cobertura das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Ao longo dos próximos dias, Londres viverá dias de grande êxtase com as festividades que assinalam os 70 anos do reinado da monarca - o mais longo reinado, que se estendeu do pós-guerra ao pós-Covid.

A jornalista portuguesa está a acompanhar de perto este momento histórico e pelas redes sociais já destacou alguns registos. "De volta ao 'terreno' já a partir de amanhã. Nas antenas da TVI e CNN Portugal", afirmou na sua página de Instagram.

