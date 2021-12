Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz revelaram esta quinta-feira, dia 30, todas as novidades sobre a nova edição 'Big Brother Famosos' - formato com estreia marcada para o dia 2 de janeiro.

Marta Cardoso é a grande novidade desta edição. A comunicadora regressa aos reality shows depois de um ano de pausa, mas agora como apresentadora do 'Extra'.

Alice Alves continua a fazer parte da equipa, mas passa a conduzir o 'Última Hora' - no horário entre as 18h00 e as 19h00.

Mafalda de Castro, por seu turno, volta a apresentar sozinha o 'Diário da Tarde', das 19h00 às 20h00.

Cristina Ferreira foi a escolhida para ser o rosto principal do formato e apresentar as galas de domingo.

