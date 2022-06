Judite Sousa foi uma das jornalistas da CNN Portugal em Londres para acompanhar as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, que aconteceram no último fim de semana.

A comunicadora guarda as melhores recordações a viagem profissional e destacou uma em especial nas redes sociais: a acreditação que lhe deu acesso a uma zona reservada em exclusivo à imprensa e onde estavam meios de comunicação de todo o mundo.

"Ainda sobre Londres. É isto que acontece quando se pedem as acreditações a tempo e horas", escreveu na legenda da publicação.

