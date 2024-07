Manuel Luís Goucha recebeu esta sexta-feira, dia 12 de julho, no seu programa da tarde, Manuela André, uma mulher diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica.

Tendo em conta a sua situação clínica que piora com o passar do tempo (15 dias antes do programa Manuela perdeu a capacidade de falar), esta defende a legalização da eutanásia, à qual pretende recorrer quando ficar completamente incapacitada.

No final da conversa, depois de ver o carinho que uma amiga manifestava a Manuela, Goucha não resistiu e deu um abraço à convidada.

Veja aqui o momento.

