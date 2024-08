Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa desta quarta-feira, dia 28 de agosto, na TVI, Merche Romero. Um dos assuntos abordados pela convidada foi o seu novo desafio enquanto apresentadora do programa das manhãs 'Bom dia Alegria' do V+TVI.

"Sinto que voltei a viver aquilo que eu sempre gostei de viver - que é este contacto direto com as pessoas, poder fazer feliz quem nos vê", notou Merche.

Neste momento, Goucha comentou: "Essa premissa do canal é uma coisa que me entusiasma muito. Sou da opinião que a televisão perdeu a alegria… Sei que ajudamos pessoas, sei que resolvemos problemas, sei que por vezes é mórbido (...) mas vocês só têm notícias felizes".

Nesta mesma conversa, Merche contou pormenores da sua história de amor com Fábio Pinto, com quem deu o nó numa cerimónia secreta nas Maldivas.

