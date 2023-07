A poucos dias de estrear nos cinemas o filme do universo de 'Pôr do Sol', a RTP preparou uma emissão especial dedicada a esta série de sucesso.

O canal público irá transmitir já no próximo dia 29 de julho um episódio de bloopers desta produção, esperando-se assim muitas gargalhadas.

O programa irá para o ar às 22h e sabe-se que será conduzido por Vasco Palmeirim. "Este episódio especial conta com uma reunião do elenco na Herdade do Pôr do Sol, para uma conversa descontraída onde se vão revelar pela primeira vez os bloopers da série", pode ler-se na grelha da programação.

A emissão terá aproximadamente 60 minutos.

Já o filme de 'Pôr do Sol', que se irá chamar 'O Mistério do Colar de São Cajó', estreia-se nos cinemas a 3 de agosto.

