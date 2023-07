Rita Ferro Rodrigues foi ao cinema São Jorge, em Lisboa, ver 'O Mistério do Colar de São Cajó', um spinoff da famosa série da RTP 'Pôr do Sol', e fez uma publicação nas redes sociais onde deu a sua opinião sobre o filme.

"Fui ver o filme do 'Pôr do Sol' e saí muito orgulhosa do cinema. Ri-me muito… mas o que gostei mais foi de sentir que este filme é uma homenagem aos atores portugueses, aos argumentistas, às nossas equipas técnicas, ao nosso talento, às piadas que só nós percebemos… sem que nada disso signifique um patriotismo bacoco. Nada disso. Rir de nós… connosco. Well done, equipa. O colar de São Cajó está bem entregue… e somos muitos a querer que não caia nas mãos erradas", escreveu a apresentadora.

De recordar que o filme estreia nas salas de cinema de todo o país no próximo dia 3 de agosto.

