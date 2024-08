"Ao princípio, Eduardo e Mena. Agora somos 20 a jantar". Foi desta forma que Rita Ferro Rodrigues iniciou um bonito texto que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram no qual recorda os verões passados na Praia da Altura, no Algarve.

A apresentadora destacou as melhores memórias que guarda do local e que todos os anos revive cada vez que passa férias neste destino.

"Nem tenho vindo muito aqui porque estes dias em família são preciosos…queremos que o tempo passe muito devagar porque o amor é muito e as saudades são sempre imensas (é uma semana sonhada o ano inteiro)", sublinha.

"Hoje há churrasco, carroceis e gelados da Nanda. Durante o dia há banhos eternos no mar, peixe aranha e futeboladas na maré vazia, sestas à sombra, conversas ao pôr do sol com os avós, jogos de volei, a toalha que se compra todos os anos ao amigo MUSTAFÁ, bolas de Berlim, passeios à beira -mar. Os mais velhos deitam-se cedo e acordam à hora que os mais novos chegam da borga (já fui eu nessa fornada, que saudades)", continua.

"Reencontram-se amigos de toldo de muitos anos, contam-se histórias épicas de tempos que já passaram e recordam-se amigos que já não estão cá, mas que continuamos a ver à beira mar das nossas melhores memórias, porque também eles fazem parte da magia da praia de Altura e tal e qual como os camaleões, sobrevivem sempre... mesmo que não os vejamos. É uma grande alegria, esta semana", realça.

"Tão bom que apetece que não acabe nunca. Obrigada Eduardo e Mena por, há 45 anos (!!) terem escolhido esta praia para as vossas férias. Agora somos 20 a continuar e a vossa presença à nossa mesa, sempre tão felizes, é dos melhores presentes destes dias", diz, por fim.

