Eduardo Madeira não foi o único em Portugal a manifestar-se após a morte de David Lynch, também Rita Ferro Rodrigues recorreu ao Instagram para reagir à notícia da partida do realizador norte-americano.

"Tinha dois Davids na minha vida, paixões platónicas desde miúda. O Bowie na música, o Lynch no cinema. De certa forma ajudaram-me a pensar e a tentar cultivar uma cabeça livre e meio louca, sobretudo em idades em que o mundo tenta formatar -nos, colar-nos rótulos. Nunca conseguimos agradecer a estes génios que sem saberem, nos vão educando com a sua arte e insubmissão permanentes", começou por escrever.

"No caso do Lynch era hipnótico, posso até dizer que algumas vezes me traumatizou (com cenas, acidentes, personagens, ambientes que não me saíam da cabeça e me povoavam sonhos e pesadelos). Ainda estou a fazer o luto do Bowie (como tantas pessoas que conheço) agora morre-nos este companheiro de estrada", acrescentou.

"É uma tristeza que se sente (e uma saudade do que nos fizeram sentir). Génio. Obrigada por tudo", rematou.

Leia Também: Luto. "A pessoa mais autenticamente viva que já conheci"

Leia Também: Morreu David Lynch, criador da série 'Twin Peaks', aos 78 anos