Iva Domingues revelou na noite de domingo, dia 23 de julho, que a filha Carolina Mourinho está de volta a Portugal.

A mãe 'babada' publicou na sua página de Instagram uma fotografia da filha e escreveu: "A minha Barbie está de volta".

A partilha rapidamente chamou a atenção dos seguidores. "Cada dia mais bonita", comentou uma seguidora. "Ela é tão linda", pode ainda ler-se entre os vários comentários.

Mas as partilhas não ficaram por aqui. Iva Domingues jantou com Rita Ferro Rodrigues e as filhas de ambas também estiveram presentes neste encontro.

"E depois do cinema… jantar anual mães e filhas que não pode faltar. Amigas", escreveu Rita Ferro Rodrigues ao destacar este momento na sua página de Instagram.

De recordar que Carolina é fruto da relação terminada de Iva Domingues com Pedro Mourinho. Por sua vez, Rita Ferro Rodrigues é mãe de Leonor, da relação passada com Daniel Cruzeiro, e de Eduardo, fruto da atual união com Rúben Vieira.

