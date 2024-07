Rita Ferro Rodrigues e Iva Domingues todos os anos se juntam com as filhas e este reencontro aconteceu novamente no fim de semana.

Ambas as apresentadoras publicaram imagens deste momento no Instagram. Aliás, Rita Ferro Rodrigues mostrou um carinhoso vídeo da filha Leonor a dar um forte abraço à amiga Carolina [filha de Iva Domingues] assim que se viram.

"Todos os anos, esta ansiedade, este abraço, estas lágrimas de alegria no reencontro. Leonor e Carolina, melhores amigas desde as barrigas das mães", disse Rita Ferro Rodrigues na legenda do referido vídeo que pode ver na publicação abaixo:

Já Iva Domingues mostrou algumas fotografias e disse: "O jantar da praxe. Todos os anos. Mães e filhas". Veja as imagens na galeria.