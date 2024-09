Uma das fases mais difíceis da vida de Shakira inspirou a nova série espanhola que irá estrear em novembro na plataforma de streaming espanhola Movistar Plus.

'Celeste' é uma produção de seis episódios e foi apresentada na 72.º edição do Festival de San Sebastián, que começou no dia 20 de setembro e irá prolongar-se até ao dia 28.

Criada pelo realizador Diego San José, a série centra-se em Celeste, uma grande estrela da música latina inspirada na cantora colombiana Shakira.

“As suas músicas são um fenómeno global. Esgota concertos em estádios. Tem o seu próprio perfume, a sua própria marca de roupa interior e o seu próprio champô. Mas esta série não é sobre ela. A verdadeira protagonista de 'Celeste' é a personagem Sara Santano, uma inspetora fiscal que dedicou toda a sua vida à liquidação de impostos", resumiu o serviço de streaming espanhol.

Na sinopse da série, pode ainda ler-se: "No último dia de trabalho, Sara recebe a missão mais importante da sua carreira: provar que Celeste, a grande estrela latina, reside em Espanha e que tem de pagar os seus impostos no país. Uma missão da qual dependem vinte milhões de euros para os cofres espanhóis”.

As comparações da história com o caso de Shakira surgiram de imediato. No final de 2023, a artista foi condenada a pagar uma multa de sete milhões de euros por fraude fiscal em Espanha, quando foi provado que viveu no país entre 2012 e 2014.

‘Celeste’ é protagonizada pelos atores Carmen Machi, Manolo Solo e Andrea Bayardo. Um lançamento internacional ainda não foi anunciado.

