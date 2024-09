Nelly Furtado lembrou o início da sua carreira no mundo da música e o lado obscuro da mesma.

A estrela - que lançou sucessos como 'I'm Like a Bird' e 'Turn off the Light' - falou do assunto em entrevista à People.

"Tenho pele morena, e eles costumavam clareá-la nas fotos", notou a cantora, de 45 anos. Nelly revelou que também era comum "diminuírem a zona das ancas" nas sessões fotográficas.

Esta experiência inspirou, inclusive, a música 'Powerless' que fez parte do álbum 'Folklore', de 2003.

Apesar destes momentos, Nelly - filha de pais portugueses - mostra-se grata por ter sido protegida, quer pela sua família, quer pela equipa com quem trabalhava.

