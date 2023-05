Dolores Aveiro aproveitou a manhã de quarta-feira, 3 de maio, para ir ao cabeleireiro tratar da sua imagem.

A mãe de CR7 quis dar um up no visual, retocando a cor do cabelo e melhorando o penteado.

"Vim tratar da minha beleza", confessou ao partilhar através da rede social Instagram o resultado final da transformação, feita na Madeira por um cabeleireiro amigo da família.

