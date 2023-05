Dolores Aveiro esteve no Centro das Conversas, no La Vie, e falou sobre o filho, Cristiano Ronaldo, que atualmente vive na Arábia Saudita por estar a jogar pelo Al-Nassr.

"O Ronaldo está feliz e sinto-me feliz também. Estão todos felizes e é o que eu quero na vida", destacou Dolores, acrescentando que tem acompanhado sempre CR7, apesar de não ir muitas vezes à sua nova casa.

"Não vou lá sempre, mas mantenho sempre o contacto", afirmou. "São muitas horas de avião. É muito cansativo", confessou, tendo contado que a última vez que esteve com CR7 foi em fevereiro. "Fui à Arábia vê-lo", recordou. "Estou a pensar ir agora", confidenciou, uma vez que já passou algum tempo desde que esteve com o filho.

Ao recordar o Dia da Mãe, Dolores Aveiro destacou que neste dia especial falou "com todos" os filhos - Ronaldo, Katia, Elma e Hugo. "[Nesse dia] não fiz nada. Recebi um ramo de flores do Ronaldo e fiquei em casa", contou ainda.

Dolores voltou a falar no seu desejo de ver o neto Cristianinho - filho mais velho de CR7 - a jogar no Sporting "com o pai". "Ele ainda vai jogar com o pai. Para mim ele ainda vai ser melhor do que o pai porque na altura o Ronaldo não tinha professor, e agora o Ronaldo é o professor dor filho", realçou, salientando também o quanto gosta do treinador dos leões, Rúben Amorim.

