A pequena Carolina, filha mais nova de Eduardo Madeira e Joana Machado Madeira, é mais parecida com a mãe ou com o pai?

O tema está em destaque na mais recente publicação que o humorista fez na sua página de Instagram.

Junto de um vídeo onde a mulher aparece com a menina, que nasceu em abril, escreveu: "Diz que a Carolina é mais parecida com o pai e tal, mas na verdade é outro clone da mãe. As imagens são como o algodão, não enganam".

Veja o vídeo em baixo.

