Na noite desta quarta-feira, Joana Machado Madeira partilhou novas fotos com a filha mais nova, Carolina, de seis meses, e as imagens destacaram-se pelas semelhanças da bebé com o pai, Eduardo Madeira.

"É impressão minha ou a Carol está a ficar a cara do pai?", questionou a atriz na legenda.

Pela caixa de comentários, as reações pareceram unânimes. "Igualzinha", afirmam os seguidores.

Veja as fotografias na galeria.

