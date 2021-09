Leonor, a filha mais velha de Joana e Eduardo Madeira, celebrou o 8.º aniversário na passada semana e festejou a data durante o fim de semana, quando a irmã, Carolina, foi batizada.

Junto de familiares e amigos, a primogénita do casal celebrou com uma festa inspirada no universo do Harry Potter e a sua felicidade ficou notória nas imagens partilhadas pela mamã babada nas redes sociais.

