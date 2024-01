Jim Carrey organizou uma festa repleta de estrelas na quarta-feira, em Los Angeles, dias antes de completar 62 anos de vida, no dia 17 de janeiro.

Ao ser fotografado a sair de um restaurante em West Hollywood com os amigos Seth Green, Jimmy Kimmel, Bill Burr, Adam Sandler, Jeff Ross e Dustin Hoffman, o ator foi visto com um novo visual, como relata o Page Six.

Jim Carrey estava com o cabelo comprido, um casado bege, uma camisola preta e carregava um presente debaixo do braço.

O Page Six diz ainda que ao lado do ator estava um segurança que carregou uma caixa de um bolo até ao carro.

