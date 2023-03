Dwayne Johnson partilhou um vídeo adorável no qual aparece a brincar com as filhas - Jasmine, de sete anos, e Tia, de quatro.

Na publicação feita no Instagram, o pai 'babado', de 50 anos, aparece com a cara pintada de cor de rosa.

O artista conta que as filhas pediram para fazer uma "maquilhagem rápida", mesmo sabendo que este iria ter uma reunião por videochamada dentro de 10 minutos.

A reunião, note-se, acabou por ser cancelada.

"Vai chegar a altura em que estas coisas já não vão importar, por isso, eis-me aqui - o pai está on", disse o artista.

Recorde-se que The Rock, como é conhecido, é também pai de Simone Johnson, de 21 anos, fruto do anterior relacionamento com Dany Garcia.

Veja o vídeo do momento na galeria.

