Dwayne 'The Rock' Johnson tem sido 'vítima' de alguns rumores. É que, no início deste ano, chegaram informações à imprensa a dar conta que o ator fazia xixi para garrafas de água no set de gravações.

Numa recente entrevista à revista GQ, Dwayne acabou por falar destas informações: "É, isso acontece mesmo." afirmou.

Segundo as informações anteriores, 'The Rock', se não estivesse perto do seu trailer, não gostava de ir à casa de banho comum e faria xixi em garrafas, que eram, posteriormente, levadas para o lixo pela equipa.

Já sobre os rumores de que se atrasava muitas vezes, Johnson também foi sincero, afirmando que realmente aconteceu.

