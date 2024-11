A poucas horas de sabermos quem é o ‘Sexiest Man Alive 2024’ [o homem mais sexy do mundo], prémio atribuído todos os anos pela revista People, recorde quem foram os eleitos dos anos anteriores pela publicação.

No ano passado o ator Patrick Dempsey mereceu esta distinção. Em 2022 foi o marido de Alba Baptista, Chris Evans, o distinguido pela revista.

Já em 2021 o ator Paul Rudd foi o eleito e, em 2020, a área da representação continua a ganhar pontos com Michael B. Jordan a ser destacado.

Se recuarmos a 2019, o prémio foi atribuído ao cantor John Legend. No ano anterior Idris Elba foi o grande escolhido.

Blake Shelton foi capa da revista em 2017, sucedendo a Dwayne 'The Rock' Johnson que ganhou em 2016. O futebolista inglês David Beckham mereceu a distinção em 2015, já Chris Hemsworth venceu no ano anterior. Em 2013 foi Adam Levine o 'Homem mais sexy do mundo'.

Na imprensa, há nomes que estão a ser apontados como potenciais vencedores deste ano. Travis Kelce, Glen Powell, Jeremy Allen White, Pedro Pascal e Ryan Reynolds são alguns deles.

Veja as fotos na galeria.

Leia Também: Chris Evans revela quando perdeu virgindade: "Não era fácil"