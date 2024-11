John Krasinski foi eleito 'Sexiest Man Alive 2024', ou o homem mais sexy do mundo, uma distinção que é atribuída anualmente pela revista People.

O anúncio oficial do título, e a revelação da capa da revista, foi feita durante o episódio da noite de terça-feira, 12 de novembro, do programa 'The Late Show with Stephen Colbert'.

O humorista começa por falar da honra que tem sido apresentar alguns dos vencedores deste título nas últimas edições, explicando que acredita ser o felizardo deste ano.

Depois de anunciar, desiludido, que o vencedor é, afinal, John Krasinski, o ator entra em palco e tenta confortá-lo.

Segue-se então um segmento gravado, em que John Krasinski ensina Stephen Colbert a ser sexy num hilariante programa de seis passos. No final, o humorista transforma-se fisicamente em Chris Evans.

Veja tudo no vídeo que mostramos abaixo.

Siga o link

Leia Também: John Krasinski foi eleito 'Sexiest Man Alive 2024'