Já se sabe que as estrelas de Hollywood recebem bem. Mas será que conhece a lista dos 10 atores mais bem pagos?

A verdade é que até no mundo destas estrelas existem desigualdades salariais, principalmente no que diz respeito ao género.

Na lista dos 10 atores mais bem pagos de Hollywood, está apenas uma mulher: Nicole Kidman.

Will Smith aparece em 10.º lugar, com uma receita de 24,15 milhões de euros. Já no topo da lista, encontra-se Dwayne "The Rock" Johnson, com cerca de 81,66 milhões de euros. O ator voltou a liderar o ranking, graças aos 46 milhões que recebeu por protagonizar o filme 'Red One: Missão Secreta', da Prime Video.

Nicole Kidman, a única presença feminina na lista, destacou-se pelo salário de 28,76 milhões de euros e encontra-se em 8.º lugar. Recorde-se que, em 2023, havia duas: Margot Robbie, com 54,75 milhões, e Jennifer Aniston, com 38,97 milhões.

Ao longo do ano, Kidman protagonizou 'O Casal Perfeito', da Netflix, 'Lioness', da Paramount+ (disponível na SkyShowtime), e 'Expatriadas', da Prime Video. Além disso, esteve à frente de dois filmes: 'Babygirl' e 'Tudo em Família'.

