Gigantescas «Queen's Beasts» com três andares de altura, dragões da altura dos autocarros de Londres, e mais de 5000 soldados, intérpretes, trabalhadores essenciais e voluntários de quatro Nações e da Commonwealth irão celebrar os 70 anos de reinado da Rainha no Desfile do Jubileu da Rainha no próximo ano.

Realizado em Londres, no domingo, 5 de junho de 2022, o Desfile está a preparar-se para ser o maior dos eventos comemorativos de há décadas e irá contar a história do reinado histórico de Sua Majestade e da nossa sociedade em transformação ao longo deste período sem precedentes.

Sir Michael Morpurgo, autor de «Cavalo de Guerra, escreveu uma história encantada intitulada «Era uma vez uma Rainha», que está a ganhar vida pelas mãos do Diretor do Desfile, Adrian Evans LVO, aproveitando os talentos de artistas e criativos de todas as partes do país e mais além.

O Desfile assenta num compromisso para com a sustentabilidade, impacto social e inclusão. A empresa irá oferecer estágios e oportunidades de voluntariado e incentiva os projetos criativos a avaliarem o impacto que têm na sua comunidade local.

A empresa organizadora, The Platinum Jubilee Pageant, é presidida por Sir Michael Lockett KCVO e Nicholas Coleridge CBE. A Diretora-geral é Rosanna Machado. O Desfile é financiado por privados, por uma mistura de parceiros empresários, empresas comerciais, individualidades reconhecidas pela Coroa e indivíduos generosos, que desejam honrar Sua Majestade, a Rainha.

Nicholas Coleridge CBE, Copresidente, comenta: «Graças à fusão de cerimónia e esplendor e festival, queremos criar um espetáculo que seja simultaneamente energético e memorável e um tributo digno da Rainha.»

Sir Michael Lockett KCVO, Copresidente do Desfile do Jubileu da Rainha, diz: «O Desfile irá levar-nos numa viagem através da década digital dos anos noventa e até aos dias de hoje, onde estamos na iminência de novas aventuras e de novos avanços.»

Adrian Evans LVO, Diretor do Desfile, acrescentou: «Estamos a comissionar artistas e as comunidades com as quais trabalham para interpretar diferentes capítulos do reinado da Rainha numa espetacular história.»