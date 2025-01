Felipe VI concedeu à mãe, a rainha Sofía, o Colar da Insígnia da Ordem do Tosão de Ouro, um gesto que pretende reconhecer publicamente a sua "dedicação e entrega ao serviço de Espanha e da Coroa", conforme revelou o Boletim Oficial do Estado, noticia a revista Hola!.

"Querendo dar o testemunho da minha real apreciação de sua majestade, a rainha dona Sofía e reconhecer publicamente a sua dedicação e entrega ao serviço de Espanha e da Coroa. Na audição do Conselho de Ministros venho a conceder à minha mãe, sua majestade, a rainha dona Sofía, o Colar da Insígnia da Ordem do Tosão de Ouro", lê-se no decreto de 29 de outubro de 2024.

Desde que a ordem foi fundada, em 1429, que já foram concedidos cerca de 1.200 colares, apenas quatro a mulheres, uma vez que até ao reinado do Juan Carlos I a distinção era destinada a homens.

A primeira mulher a receber a distinção foi Beatriz de Holanda, em 1985, seguindo-se Margarida da Dinamarca e a rainha Isabel II. A mais recente foi a princesa Leonor, a 31 de outubro de 2015.

