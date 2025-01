Foram reveladas as primeiras imagens da princesa Leonor a bordo 'Juan Sebastián Elcano'.

Conforme destaca a revista Hola!, as primeiras 24 horas da herdeira ao trono espanhol no navio foram bastante "intensas".

Esta quarta-feira, dia 8, o navio chegou ao porto de Cádiz para preparar-se para uma viagem que durará seis meses - e na qual a filha de Filipe VI e Letizia participará.

Enquanto aspirante de primeira classe, no primeiro dia no navio Leonor participou em várias atividades de instrução marinha e manobras, conforme poderá ver no vídeo de seguida.

Leia Também: Queijo, enchidos e vinho. Princesa Leonor despede-se da Galiza em grande