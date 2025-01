Faltam menos de 24 horas para a princesa Leonor iniciar uma das maiores aventuras da sua vida.

A herdeira ao trono espanhol preparara-se para embarcar a bordo do navio da escola da La Armada Juan Sebastián Elcano.

Conforme destaca a revista Hola!, a filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia navegará durante seis meses em mar alto, sobretudo pela América, uma vez que o desafio faz parte da sua formação naval.

Esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, Leonor estava entre os colegas de formação - cerca de oito raparigas e 67 rapazes - no Ajuntamento de Cádiz, segundo desta forma a tradição antes da partida.

Depois de uma parada que partiu do cais onde o navio está atracado, até à sede do Platão Plenário, os cadetes tiveram a oportunidade de encontrar com Bruno García, governante de Cádiz, bem como outras autoridades militares.



