Antes do Natal, a princesa Leonor despediu-se da Galiza com um fim de semana intenso, gastronómico e festivo.

Com o novo ano a aproximar-se, a princesa irá sair da Escola Naval Marín - na qual ingressou no dia 29 de agosto como aspirante à Marinha 'Juan Sebastián de Elcano' - e regressará no dia 11 de janeiro para permanecer a bordo, no mar, durante cinco meses.

Está a ser um percurso muito intenso para a herdeira do trono e antes de deixar aquela que foi a sua casa e centro de formação em Marín, Leonor desfrutou das tradições gastronómicas típicas galegas.

No sábado, dia 7, e na companhia de um grande grupo de rapazes da sua idade e vestidos com um uniforme militar, a princesa foi comer num furancho.

Os furanchos são estabelecimentos típicos da Galiza, semelhantes a uma taberna, onde se vendem os excedentes de vinho caseiro criado pelo proprietário do local entre Dezembro e Junho. São conhecidos pelo seu ambiente familiar e acolhedor e além desta bebida também oferecem tapas caseiras.

A princesa e os seus amigos dirigiram-se ao furancho 'A de Caballero', em O Pereiro, freguesia do concelho de Poio (Pontevedra), muito conhecida na zona.

À revista Hola!, Manuel, proprietário do 'A de Caballero' disse que Leonor apareceu de surpresa. "Não esperávamos que ela viesse", contou. O grupo "teve de esperar por uma mesa livre", afirmou ainda o proprietário, que sublinhou ter ficado "muito surpreendido por uma pessoa da realeza ter escolhido a nossa casa".

Manuel deu ainda alguns detalhes do que a princesa comeu: uma tábua de enchidos, com o tradicional queijo tetilla, lombo, presunto, empanadas de milho e trigo recheadas com vieiras e berbigão, zorza (lombo de porco marinado com paprica, alho e orégãos), raxo (carne de porco cortada em cubinhos e frito até dourar), orelha à galega e vinho caseiro de Alvarinho.

À mesma fonte, o proprietário da taberna revelou que tanto ele como a sua família queriam que a princesa Leonor desfrutasse da refeição com privacidade. "Embora houvesse mais gente no furancho que ficasse chocada ao vê-la, toda a privacidade foi preservada e ela comportou-se com total normalidade. Até parecia galega!".

