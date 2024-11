A princesa Leonor prepara-se para um grande desafio no âmbito da sua formação na Marinha. A herdeira ao trono espanhol passará o primeiro Natal como aspirante de primeira classe.

Posteriormente, como noticia a revista Hola!, irá fazer uma viagem a bordo do navio-escola Juan Sebastián de Elcano, que começará no dia 11 de janeiro e que durará cinco meses, com paragem em oito países.

A mesma viagem fizeram o pai, o rei Felipe VI, e o avô, Don Juan Carlos.

A título de curiosidade, a XCVII edição deste cruzeiro de formação contará com a presença de 76 alunos da escola naval (para além de Leonor) e passará por Salvador da Bahia (Brasil), Monteviéu (Uruguai), Cidade do Panamá (Panamá), Cartagena das Índias (Colômbia), Santa Marta (Colômbia), Santo Domingo (República Dominicana) e Nova Iorque (Estados Unidos).

