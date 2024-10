O rei Felipe VI já tinha feito um apelo às filhas para serem mais atenciosas para com a avó, a rainha Sofia de Espanha. Contudo, a princesa e herdeira ao trono, Leonor, não pareceu ter dado ouvidos.

Esta sexta-feira, 25 de outubro, decorreu a cerimónia dos Prémios Princesa das Astúrias e o momento de uma imensa indiferença da princesa para com a avó acabou por ser captado pelas câmaras.

Já é do conhecimento público que a princesa Leonor e a infanta Sofia são muito mais próximas da avó materna, Paloma Rocasolano, do que da avó paterna, Sofia. Em causa, estará o facto de Letizia, mulher de Filipe VI, impedir o contacto entre netas e avó.

Em 2018, na época da Páscoa, foi captado um 'triste' momento entre a princesa Leonor e a Rainha Sofia, enquanto estas se apresentaram na catedral de Palma de Maiorca. Na altura, Letizia foi acusada de impedir as filhas de tiraram uma fotografia com a sogra. Leonor, na altura com 12 anos, chegou mesmo a desviar-se da avó e a mover o braço para não se encostar a ela.

Seis anos depois deste incidente que chocou os espanhóis, a herdeira ao trono de Espanha protagonizou mais um momento constrangedor e que foi captado pelas câmaras.

Nas imagens, pode ver-se a rainha Sofia a cumprimentar a jovem princesa após o seu discurso nos Prémios Princesa das Astúrias. Leonor recebe os dois beijos da avó com bastante indiferença e deixa-a literalmente para trás, sem sequer lhe dirigir uma única palavra.

A filha de Felipe VI procurou de imediato o apoio da mãe, a rainha Letizia sem se mostrar minimamente interessada na avó, a rainha.

Veja o momento 'infeliz'.

