Esta quinta-feira, dia 24 de outubro, foi um dia marcante na vida da princesa Leonor.

De manhã, a herdeira ao trono espanhol foi distinguida com o título de alcaide honorário da cidade, para além de receber a Medalha das Astúrias.

Pela tarde esteve no Concerto dos Prémios Princesa das Astúrias, evento no qual surgiu acompanhada pela irmã, a infanta Sofía, e os pais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia.

Há três meses que a família não aparecia junta, pelo que o momento foi amplamente noticiado nos meios de comunicação espanhóis.

Para a ocasião, Leonor brilhou com uma saia evasé, com transparências e padrão de flores pretas. Já Sofía optou por um elegante vestido preto e lábios com cor.



