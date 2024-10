Hoje foi um dia marcante na vida da princesa Leonor. A herdeira ao trono espanhol foi nomeada esta quinta-feira, dia 24, alcaida honorária de Oviedo pelo presidente da câmara, Alfredo Canteli.

A filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia recebeu também a Medalha do Principado, distinção concedida a propósito da sua maioridade, uma vez que completou 18 anos no ano passado.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, Leonor elegeu um elegante coordenado executivo, de calças e blazer, que conjugou com uns stilettos.

