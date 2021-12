Em casa de Tony Carreira celebra-se o 58.º aniversário do cantor. Uma data que foi destacada no Instagram pelo filho do meio, David Carreira, mas não foi o único.

Pouco tempo depois de David desejar publicamente um feliz aniversário ao pai, o filho mais velho de Tony, Mickael, recorreu à mesma rede social para celebrar a data.

"Parabéns, pai. Je t’aime [Amo-te]", escreveu na legenda de duas fotografias de ambos.

