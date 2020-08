Maria Botelho Moniz esteve estes últimos dias à frente do programa 'Você na TV' enquanto Manuel Luís Goucha estava de férias. Depois do grande desafio, agora é a vez de a apresentadora ir desfrutar de uns dias de descanso.

Estas são as primeiras férias da figura pública depois de ter começado a trabalhar na TVI como apresentadora do 'Extra' do 'Big Brother' e de ter estado à frente do formato que ocupa as manhãs da estação.

"Férias. Tenho a caixa de mensagens invadida de amor, obrigada. Por todas as palavras bonitas, pelo carinho e por estarem comigo em cada passo do meu caminho. Agora vou descansar um bocadinho mas não se preocupem, continuo por aqui", escreveu na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 21 de agosto.

Leia Também: Maria Botelho Moniz destaca presente oferecido por Manuel Luís Goucha