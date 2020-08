Maria Botelho Moniz decidiu revelar aos fãs que o pijama com o qual iniciou o programa 'Você na TV' esta quinta-feira, 20 de agosto, tinha sido oferecido por Manuel Luís Goucha.

"Dia 14. Adormeci, quem nunca? O que vale é que foi em estúdio e com o pijama de linho em bom que me foi oferecido pelo Manuel Luís Goucha", começou por escrever numa série de fotografias captadas nos estúdios do programa, durante o direto.

"Acordei com a Ana Guiomar a chamar por mim, ela que cuscou com o chef Hernâni Ermida que o ''Você na TV' andava uma rebaldaria. Que despautério! Depois de um belo brunch e de uma conversa melhor ainda entrou em cena um rato pelado que me fez saltar da cadeira tipo mola! Ter que dar festas no roedor foi tarefa hercúlea, ainda estou a tremer", acrescentou, detalhando os momentos vividos durante o programa.

"Depois conheci o Humberto e a sua família, todos dados à música e ao acordeão, e deu tempo ainda para dançarmos bem animados! Seguiu-se a família da Sara, do Paulo, do Paulinho e do Sérgio. Uma lição de vida, um exemplo de fé, esperança e perseverança. Fechei com um brinde com a Vera de Melo porque foi o nosso último programa juntas..! Um dia cheio, um dia bom! Amanhã é o último... bora?", concluiu.

Com Manuel Luís Goucha a regressar de férias, Maria Botelho Moniz despede-se agora do programa, que na próxima segunda-feira vai voltar a ter o apresentador à frente do mesmo.

"Dia 15. Hoje foi dia de pôr casa num brinco porque o Manel está a chegar de férias e é preciso deixar tudo em ordem. Apanhei roupa, aprendi a passar camisas e a dobrar lençóis com elásticos com a Tininha de Alfama, fui arear pratas na cozinha com o Lino e nisto apareceu a Sónia para deixar o almoço feito para segunda-feira. Desculpa Manel, comi tudo! Conheci a professora Sónia e os seus antigos alunos, um exemplo de dedicação e entrega. Seguiu-se a história da Rita, uma miúda exemplar que estava em Beirute aquando da explosão e o casal Sara e Bruno que nos mostraram o significado de força e superação. No final ainda fui surpreendida com umas imagens destas três semanas preparadas por esta super equipa do 'Você na TV'! Que sexta-feira boa", destacou hoje, 21 de agosto, na rede social, após o fim do direto.

