Maria Botelho Moniz terminou a primeira semana de apresentação do 'Você na TV' com uma boa dose de nervos devido a uma partida feita pela equipa do programa.

Depois de ter confessado que tem medo de cobras, foi questionado nas redes sociais se Maria teria ou não coragem de pegar numa ao colo - sendo que 65% das acreditavam que sim.

E eis que no programa desta sexta-feira foi brindada com uma enorme cobra, que acabou por pegar, protagonizando um momento hilariante.

Veja abaixo.

Siga o link

Leia Também: Look da Semana: Os 5 visuais de Maria Botelho Moniz no 'Você Na TV'