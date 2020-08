Maria Botelho Moniz viveu esta semana um enorme desafio profissional. A apresentadora estreou-se sozinha ao comando do programa 'Você Na TV' depois de ter sido escolhida para substituir o apresentador Manuel Luís Goucha durante as suas férias.

Confiante, Maria venceu as audiências durante toda a semana e marcou pela forma profissional como conduziu o formato das manhãs.

Mas também a elegância da apresentadora saltou à vista e esteve em grande destaque. Os cinco looks usados por Maria na sua primeira semana no 'Você Na TV' são esta semana o grande destaque da rubrica Look da Semana.

Confira a galeria para ver todos os 'modelitos' ao pormenor.

