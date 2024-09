Filipa Torrinha Nunes marca presença assídua no programa 'Passadeira Vermelha' e não costuma esconder a sua opinião quanto aos looks escolhidos pela apresentadora Maria Botelho Moniz. O programa de quinta-feira, 19 de setembro, não foi exceção.

"Eu sinto que a Maria quase nunca está bem vestida, no meu ponto de vista", começou por dizer, admitindo não gostar do visual escolhido pela apresentadora para os International Emmy Awards.

"Eu sinto que a Maria não é valorizada frequentemente com os looks que veste… É um look que pesa e que envelhece sinceramente. É aquele vestido camisa que traça na cintura - já vimos a Maria usar coisas deste género várias vezes - e sinto que pesa um bocado. Gosto da maquilhagem, gosto do cabelo, está muito bonita, no entanto eu sinto que isto pesa um bocadinho, não consigo…"

Os looks dos famosos na semifinal da 52.ª edição dos International Emmy Awards estiveram em destaque na 'Passadeira Vermelha' e foram comentados por Sara Norte, Nuno Azinheira e Filipa Torrinha Nunes.