Começa a sentir-se o impacto do 'efeito Cristina'. No passado mês de junho, a apresentadora anunciou que estava de regresso à TVI na qualidade de diretora de Entretenimento e Ficção - cargo ao qual acumulará as funções de administradora e acionista da Media Capital e diretora da Plural -, deixando assim as expectativas em alta quanto a uma 'reviravolta' na estação de Queluz. O regresso de Teresa Guilherme fez jus à premissa.

No início da semana foi comunicado que a estrela dos reality shows está de volta à estação para apresentar o 'Big Brother - A Revolução', que estreia em setembro.

Uma notícia que Cristina Ferreira 'celebrou' nas suas redes sociais, frisando que "a TVI tem memória".

Foram várias as caras conhecias que mostraram o seu contentamento com a novidade, nomeadamente Cláudio Ramos, que conduziu o 'Big Brother 2020', que terminou no passado domingo, dia 2.

Dado o burburinho que a notícia gerou, destacamos como Foto da Semana a memória partilhada por Cristina Ferreira, na qual aparece com Teresa Guilherme, e que remonta para o passado feliz que viveram na estação.

"Setembro é amanhã" e ambas mostram-se preparadas para brilhar na que será, de novo, a sua casa.

