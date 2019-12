Demi Lovato e Austin Wilson decidiram terminar o seu relacionamento de apenas alguns meses, adianta a revista People.

"Ela está a focar-se nela mesma e no trabalho agora, assim como na sua relação com Deus", adiantou uma fonte à publicação. "Está entusiasmada para uma nova fase que virá com 2020", acrescentou.

Recorde-se que o casal fez a sua primeira aparição pública no passado mês de novembro. Na altura, a cantora de 27 anos publicou uma fotografia na sua conta de Instagram.

