Depois de animados dias, divididos entre banhos de sol e festas, chegaram ao fim as férias de Rita Patrocínio nas ilhas Baleares.

Na noite desta quarta-feira, a empresária assinalou o 'adeus' com uma publicação nas redes sociais. "Fim do spam. De volta a Lisboa", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com o namorado, Tiago Teotónio Pereira.

Além do namorado, Rita esteve na companhia das irmãs mais velhas, Mariana e Carolina Patrocínio, e dos companheiros destas, Nuno Santana e Gonçalo Uva.

Na reta final das férias, os registos nas redes sociais continuam a multiplicar-se. Espreite na galeria.

