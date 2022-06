Rita, Mariana e Carolina Patrocínio embarcaram rumo às ilhas Baleares, em Espanha, para divertidos dias junto dos companheiros - Tiago Teotónio Pereira, Nuno Santana e Gonçalo Uva.

Três das famosas irmãs do clã Patrocínio estão a fazer furor nas redes sociais com imagens das férias que marcam o início do verão.

Com cenários como Formentera e Ibiza como pano de fundo, Rita, Mariana e Carolina Patrocínio têm aproveitado sobretudo para apanhar banhos de sol e divertirem-se nas festas dos clubes de praia.

