"Um dia de cada vez… E é para isto que a vida também te prepara". Foi com estas palavras que Pedro Barroso começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, este domingo, 17 de abril, onde conta que perdeu recentemente uma pessoa muito importante na sua vida.

"As últimas três semanas têm sido de altos de baixos. Infelizmente, partiu uma das pessoas mais importantes para mim, o doutor João, que agora, lá de cima, me guia e me saberá, como sempre, indicar-me o caminho", começou por dizer, afirmando que "ele foi como um segundo pai".

"Sempre me soube guiar no meu processo de reconstrução, sempre me ouviu, me deu do seu tempo e me mostrou o caminho sem nunca desistir, se sempre ganhei forças para me reerguer, muito devo a ele… Pois difícil não é cair, é ter forças para te levantares e foi ele que muitas vezes me deu a mão, tornando-me mais forte! Dele guardo agora comigo todos os ensinamentos e lembranças. Perdi alguém muito especial, um confidente, um amigo mas agora ganhei um guia… bem perto da minha Amélia, sei que me guiam", acrescentou.

Logo de seguida, contou aos seguidores que o filho, fruto da relação com Mariana Marques, "terá de nascer prematuro".

"Dentro do bonito processo da gravidez - que até há três semanas estava a ser serena e uma experiência somente com pontos positivos -, soubemos que apesar de o Santiago estar saudável, está pequenino e não se está a conseguir nutrir da forma desejada. E que com o avançar das semanas poderia ter algumas complicações, logo terá que nascer prematuro", explicou.

"Tudo isto nos tem deixado mais inquietos e em alerta. Tem-nos obrigado a sucessivas consultas de vigilância e prevenção, com a melhor equipa a acompanhar-nos. Cada bebé é um caso único e por isso decidimos confiar nos nossos profissionais e naqueles que nos rodeiam, têm espalhado boa energia e nos têm cuidado, de forma a que este momento seja ultrapassado com tranquilidade e leveza", destacou também.

"Além disso, a mudança de casa, que nos ocupou diversos meses, só agora terá início, o que faz com que estejamos em contra relógio para ter tudo organizado para a chegada do nosso príncipe", partilhou ainda.

Antes de terminar, escreveu que vão continuar "com os compromissos pessoais e profissionais, com todos os projetos". "A próxima semana será muito importante, pois entramos na 34.ª semana e, acima de tudo, queremos rodear-nos de boa energia e acreditar que está tudo certo e no bom caminho", completou.

