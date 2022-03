Pedro Barroso e a companheira, Mariana Marques, preparam-se para das as boas-vindas ao primeiro filho em comum e esta quinta-feira, 3 de março, anunciaram o nome do bebé. O menino vai chamar-se Santiago.

Na legenda de um vídeo emotivo que foi partilhado no Instagram, e onde aparece o afilhado do ator, Pedro Barroso começou por escrever: "Dia 5 de outubro de 2021… O dia em que soubemos desta bênção… Do nosso novo caminho a percorrer! O Périto foi o primeiro a saber! Íamos jantar todos juntos, em família, e no dia a seguir íamos fazer-lhe uma surpresa ao Jardim Zoológico. Foi ele o porta voz da notícia à minha família… E hoje, fez-nos sentido, às 27 semanas, que pudesse ser ele a revelar o nome do nosso príncipe… Santiago"

"O Périto foi um raio de luz na minha/nossa vida. Um caminho que todos fazemos de mão dada com sentido de missão e família, onde nos ajudamos e não nos largamos, mesmo nos momentos menos luminosos.

É, sem dúvida, uma felicidade imensa ele poder partilhar também com vocês, ele fazer parte e querer fazer! A bênção da vida é essa, partilhar, acrescentar e expandir amor… E assim, com amor, aguardamos pelo Santiago", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Barroso (@pedrobarrosopb)

Leia Também: Vídeo. Pedro Barroso rendido à barriguinha de grávida da namorada