Leomarte Freire conversou com os jornalistas esta quarta-feira, 8 de janeiro, precisamente oito dias depois de ter terminado a sua participação no 'Secret Story 8'.

Depois de ter respondido às polémicas, nomeadamente aquela que o acusava de alegadamente ter roubado 300 mil euros a Tchizé dos Santos, Leo revelou qual a sua disponibilidade para voltar a entrar num reality show.

"É muito prematuro entrar no 'Desafio Final', porque tenho muitas coisas para tratar aqui fora, tenho a minha marca, tenho as minhas coisa pessoais. Tenho de fazer um retiro espiritual de pelo menos cinco dias fora de Portugal para ver se volto a ter àquela energia, aquele brilho e depois, sim, voltar para o 'Desafio Final' - como convidado ou como concorrente. Agora já não tenho sede de fazer ver quem é o Leo, as pessoas já sabem quem eu sou. Não tenho fome e sede de dizer ainda estou vivo", disse, explicando que teria um jogo diferente caso voltasse a um reality show.

Perante a sua resposta, quisemos saber o motivo para sentir que perdeu o brilho dentro do 'Secret Story'. "Perdi 10 quilos dentro do 'Secret Story', ganhei uma foliculite por causa de pelos encravados, preciso de cinco dias a apanhar vitamina D", reagiu, deixando claro que precisa de recarregar baterias.

Leo espera mesmo conseguir viajar na próxima semana para Angola, para descansar, apanhar sol e responder aos pedidos de entrevista que tem no país.

