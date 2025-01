Leomarte Freire foi o 5.º classificado do 'Secret Story 8', um lugar que, não sendo o esperado, o deixou feliz. É o próprio quem o assume numa entrevista aos jornalistas, na qual fez o balanço da sua participação e respondeu a todas as polémicas na qual viu o sue nome envolvido.

"Desiludido [com o 5.º lugar] não fiquei, porque entrei convicto de que poderia ser vencedor e finalista. Acabo por ficar feliz com o quinto lugar", assegurou.

"Óbvio que esperava ser o vencedor, esperava ser um dos três primeiros", disse, explicando que terminou o jogo cumprindo o seu objetivo.

"Completei aquilo que era o meu objetivo, entrar no dia 1 e sair no último dia."

Flávio Furtado fez 'campanha' contra Leo?

"Acabei por ser crucificado aqui fora, principalmente pelos comentadores principais do programa, por uma atitude menos boa que foi cuspir ao Gonçalo. Retratei-me sempre com o Gonçalo. Quando saí retratei-me com a família do Gonçalo também, pedi desculpa aos portugueses, mas vi a intenção do Flávio Furtado - que em todas as galas frisava o facto de eu ter cuspido no Gonçalo", lamentou a respeito dos comentários feitos por Flávio Furtado aquando da sua saída do reality show.

Leo lamentou ter sido feita contra si uma espécie de 'campanha' em que a atitude menos boa que teve durante uma discussão no 'Secret Story' foi constantemente mencionada, mesmo depois de ter pedido desculpa pelo seu ato.

"Acredito no poder que tiveram os comentadores ao frisarem constantemente a situação, porque foi uma situação que aconteceu no final de outubro e eles levaram-na em constantes comentários ate ao dia 31 de dezembro. Há aqui uma intenção dos comentadores em fazerem-no constantemente, com o objetivo óbvio de influenciar a opinião e o poder do publico. Não tirando a minha responsabilidade da minha atitude...", apontou.

Para já, o comunicador angolano não quer esclarecer este tema com nenhum dos comentadores a que se refere. "Não vai reverter nada agora, e não me faz diferença estar a criar situações com essas pessoas", disse, explicando que o seu compromisso é com o público e com Gonçalo, a quem já pediu desculpa.

A acusação de ter roubado 300 mil euros a Tchizé dos Santos

Ainda dentro do reality show da TVI, Leomarte viu o seu nome correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa. Alegadas fontes próximas vieram a público dar conta do rumor de que o comunicador teria alegadamente roubado 300 mil euros a Tchizé dos Santos - empresária angolana de quem foi amigo próximo.

"Era bom que eu tivesse roubado 300 mil euros, a esta hora estava a levar o 'Secret Story' às costas", brincou ao reagir ao rumor.

"As pessoas muito falam e pouco sabem. Eu e a Tchizé obviamente deixamos de ter relações, porque não estávamos a compactuar mais em situações profissionais. Não tendo relações profissionais, a própria Tchizé decidiu que não era bom continuarmos a ser amigos", explicou, dando conta do motivo que o levou a afastar-se da filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.

"Quem é ladrão vai para a prisão, não cometi nenhum tipo de crime, continuo com o registo criminal limpo. Não tenho nenhuma intenção policial da Tchizé para comigo. São especulações e não passam disso", assegurou.

Questionado sobre o que terá motivado a zanga, Leomarte explicou que se trataram apenas de desavenças profissionais.

"Não estávamos no mesmo nível de energia profissional, numa altura em que eu tinha outros focos e a Tchizé estava firme com o canal LIFESTYLE em Português, onde eu era o diretor de comunicação. O canal estava num balanço em que não ia nem para a frente nem para trás. Havia uma tentativa de entrar para a MEO e a Tchizé não estava a corresponder aquilo que a MEO precisava a nível de qualidade, e eu basicamente disse que abandonava aquele barco", contou.

"A Tchizé enviou-me um áudio a dizer: 'se queres abandonar o barco do LIFESTYLE em Português e abandonar e abandonar-me, acho que também não compensa continuarmos a ser amigos'. Primeiro disse que continuávamos a ser amigos, mas depois, de repente...", revelou ainda.

Já o verdadeiro mal-estar entre os dois ex-amigos começou depois de Leo ter comentado uma entrevista de um cantor que disse ter namorado com Tchizé.

"Fui lá comentar [a entrevista] e a Tchizé pegou nisso e fez o maior drama. Ela própria alimentou esta conversa dos 300 mil euros, e está tudo bem."

"Tudo o que eu fiz os angolanos viram. Os mesmos angolanos que criam estas 'fake news' viram a Tchizé internada, eu lá, o pai da Tchizé morreu, eu lá. Em todos os momentos felizes e infelizes da Tchizé, eu estive lá. Tenho gratidão pela Tchizé, por tudo o que vivemos, ela tem poder em dizer que a história não é real, mas não o faz... está tudo bem", completou, colocando termo à polémica.

